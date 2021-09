La difesa azzurra è un muro: solo in Premier una squadra ha subito meno gol

Solo il Manchester City di Pep Guardiola davanti al Napoli: nei principali campionati europei, infatti, solo il club inglese di Manchester ha subito meno gol degli azzurri fin qui in campionato, una sola rete beccata – tra l’altro – proprio al primo match stagionale contro il Tottenham. A ruota, proprio la squadra di Spalletti, con due reti subite fin qui: quella contro il Genoa e quella di Morata contro la Juventus. In giro per l’Europa, solo il Siviglia in Liga ha fatto come il Napoli (anche gli andalusi hanno 2 reti sul groppone fin qui, esattamente come il Chelsea di Tuchel in Premier League), mentre 3 sono i gol incassati da Nizza e Mainz che sono, rispettivamente, le migliori difese al momento in Francia e Germania. Fonte: mattino.it