Iaquinta: “Osimhen non si discute, ma quanto merito ha Spalletti!”

E’ tempo di paragoni per Victor Osimhen. C’è chi come Vincenzo Iaquinta, che è stato allenato da Spalletti, riconosce immediatamente la mano del tecnico azzurro. «C’è tanto merito di Spalletti in questo exploit. Per carità, Osimhen non si discute: velocità, tecnica e potenza sono delle doti innate di questo straordinario attaccante. Spalletti, però, quando ha questa tipologia di bomber ci va a nozze, perché riesce ad esaltare l’attacco alla profondità con il suo modo di impostare la manovra». Un paragone? «Osimhen ha caratteristiche molto simili a quelle che ho avuto io: alto e veloce, attacca la profondità: ce ne sono pochi di attaccanti così. Oggi, con queste qualità, c’è Haaland che ha dei tempi pazzeschi. Con Spalletti, il Napoli è partito alla grande, con una straordinaria piazza che può diventare trascinante: inutile nascondersi, anche grazie ad un Osimhen così può puntare a vincere lo scudetto».

CdS