F. Capello, allenatore: “E’ partito bene, dimostrando di essere una squadra”

Fabio Capello, a metà agosto, aveva pronosticato il Napoli protagonista del campionato. Le prime sei giornate hanno dato regione all’ex tecnico di Milan, Roma, Juve e Real Madrid, ieri ospite del convegno Inside the Sport organizzato presso il centro tecnico di Coverciano dal Movimento Cristiano Lavoratori, rappresentato dal vicepresidente Michele Cutolo, con il supporto del presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola. «Questo può essere l’anno buono per il Napoli. È partito bene, dimostrando di essere una squadra. Ha qualità in ogni settore. Credo che sarà difficile batterlo e difficile da raggiungere. Lo dissi già due mesi fa. Non è andato in Champions per un punto. Gli scontri diretti saranno fondamentali. L’unico ostacolo può essere rappresentato dal fatto che a gennaio Koulibaly, Osimhen e Anguissa saranno impegnati in Coppa d’Africa. L’Inter è considerata la favorita insieme alla Juventus che purtroppo ha dei problemi. Vedo un Il Milan frizzante, speriamo duri così, il campionato sarà ancora più competitivo».