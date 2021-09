Ecco chi potrebbe trovare spazio contro lo Spartak Mosca: le scelte di Spalletti

Dunque, proviamo a immaginare dove Luciano cambierà il Napoli, tenendo conto che l’Europa League sarà pure figlia di un dio minore rispetto alla Champions ma che la fase a gironi non può non essere passata. Il turnover ha atteso fino ad adesso, in molti non hanno mai riposato. Almeno fino ad adesso. Troppo importanti per gli equilibri di questa squadra, insostituibili nei rispettivi ruoli. E chiamati a un superlavoro fino ad oggi. Ma giovedì spazio di nuovo a Malcuit e si rivedrà titolare anche Manolas. Attenzione a Juan Jesus: anche se sembra in sovrappeso, non lo è. Anzi, ha lo stesso peso forma di quando era all’Inter. A centrocampo, difficile pensare a Demme titolare dal primo minuto, così è facile prevedere gli innesti di Ounas ed Elmas. Osimhen non sembra abbia la necessità di fermarsi, lui le giocherebbe tutti come Koulibaly. Sarà Spalletti a decidere. Magari sarà Insigne a riposare giovedì facendo spazio a Ounas, con Elmas al posto di Zielinski e Lozano dal primo minuto. Insomma, ripartire come nel finale con il Cagliari. Meret tornerà tra i pali: è per lui la fine dell’incubo. E attenzione anche a Mertens: giovedì con lo Spartak dovrebbe tornare in campo. Insomma, un po’ di porte girevoli senza dimenticare che quest’anno è importante anche arrivare primi nel girone, perché così si accede direttamente agli ottavi, saltando i sedicesimi di finale. Fonte: Il Mattino.