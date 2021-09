E. Reja, ex Napoli: “Vincere dà sensazioni uniche, ma tenere i piedi per terra”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attualmente commissario tecnico dell’Albania, si sofferma sul gran momento del Napoli, fin qui a punteggio pieno in campionato: “È giusto che ci sia entusiasmo, vincere dà sensazioni uniche. Ma bisogna andare cauti, tenere i piedi per terra anche perché a parte la Juventus, che affrontare di questi tempi è una piccola fortuna, il Napoli non ha avuto davanti nessuna delle big. Per esempio, già con la Fiorentina domenica sarà interessante vedere il livello raggiunto dagli azzurri. Il test con Italiano sarà molto importante per capire dove può arrivare il Napoli.

Rispetto allo scorso anno, l’organico non è cambiato molto. Anzi, la base è rimasta intatta: “Ecco, per certi versi è stato un vantaggio enorme per Spalletti, perché non ha dovuto integrare uomini che non si conoscevano, non ha dovuto creare una squadra nuova, ha ripreso le conoscenze che questi calciatori avevano sia del 4-3-3 di Sarri che del 4-2-3-1 di Gattuso e ha modellato una squadra che fino ad adesso mi sta entusiasmando”.

Fonte: Il Mattino