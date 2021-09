DeLa vuole fare in fretta, intenzionato ad accelerare il riscatto di Anguissa

Il cuore del centrocampo del Napoli batte sempre più forte. Il merito è di Zambo Anguissa, arrivato sul gong della sessione estiva del calciomercato 2021 e in poco tempo diventato leader della mediana. Si è piazzato lì con i suoi muscoli e la sua grande capacità di lettura tattica, e da quella posizione non lo sposta nessuno. A spostarsi, invece, sono gli equilibri della squadra azzurra. Perché con Anguissa in mezzo al campo è un altro Napoli. Lo sa bene Spalletti, che infatti non ne fa mai a meno, e lo sa bene anche Fabian Ruiz, che accanto al camerunese ha letteralmente cambiato il suo modo di giocare. Ecco perché adesso il Napoli – che ha preso il giocatore in prestito dal Fulham – sta seriamente pensando a iniziare le trattative per il riscatto. D’altra parte questo Anguissa (25 anni) può rappresentare il presente e il futuro del club. Le cifre sono chiare: prestito oneroso da 400mila euro e riscatto fissato a 15 milioni di euro. Ed è per questo che il Napoli vuole fare in fretta a chiudere l’operazione con il Fulham. Partita dopo partita, infatti, aumenta il numero di estimatori del giocatore e Giuntoli vuole evitare che si possa creare un’asta alla fine della stagione.

Fonte: mattino.it