CHAMPIONS LEAGUE – Psg-M. City, formazioni ufficiali. Debutto “internazionale” per Donnarumma

Questa sera al “Parco dei Principi” si giocherà il big-match della serata tra i padroni di casa del Psg di Pochettino e il Manchester City di Guardiola. Tra i pali per i francesi debutto in Champions per Donnarumma, mentre in attacco spazio a: Messi, Neymar e Mbappe. Per gli ospiti spazio a Mahrez, Griealish, e Sterling.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes; Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Neymar, Mbappé. Allenatore: Pochettino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Grealish. Allenatore: Guardiola

La Redazione