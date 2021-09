C’è il Napoli per lo scudetto, ma c’è l’insidia Milano

A dividere il Napoli e la Juventus ci sono 10 punti e 8 squadre. Azzurri primi, bianconeri solo noni, ma il campionato è appena alle sue battute iniziali. Dopo i primi 6 turni la squadra di Spalletti è l’unica a punteggio pieno e forte di queste sei vittorie guarda tutti dall’alto in basso grazie ai gol di Osimhen, i guizzi di Insigne e la solidità portata da Anguissa. Ma la stagione è lunga, anzi lunghissima e da queste parti abbiamo già imparato cosa vuol dire arrivare primi alla fine del girone di andata e poi finire alla spalle di chi vince il torneo. Al momento Milan e Inter sembrano le più attrezzate per la volata scudetto, ma guai a sottovalutare la Juventus. Ecco perché Spalletti sta lavorando sulla testa dei giocatori, li spinge a fare meglio senza creare competizioni. È finito il periodo delle prove e dei tentativi: l’allenatore ha ben chiara la formazione migliore, ma non disdegna i cambi in corsa per tenere tutti sulla corda e cercare sempre nuove soluzioni. Dal 24 ottobre al 28 novembre si potrebbe decidere tanto perché il Napoli farà visita alla Roma e all’Inter, finendo per ricevere la Lazio al Maradona. Sfide chiave in attesa di dicembre, quando ci saranno le partite con l’Atalanta (in casa) e il Milan (a San Siro). Ma occhio già alla prossima, con la Fiorentina che può dare fastidio anche alle grandi. Fonte: Il Mattino