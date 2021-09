CALCIO FEMMINILE – Nessuna lesione lesione per Giugliano, ma niente Juventus

Importante giornata in casa A.s. Roma che ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Manuela Giugliano, tornata anzitempo dalla nazionale. La centrocampista delle giallorosse non ha riportato alcuna lesione, ma dovrà rispettare la tabella di marcia nei prossimi giorni. In occasione della sfida contro la Juventus del fine settimana, difficilmente però sarà in campo.

Fonte: tuttocalciofemminile.com