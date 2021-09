B. Bruscolotti, ex Napoli: “Mi aspetto una grande spinta da parte del pubblico”

«Questo Napoli è bello e divertente», dice l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti. «Ecco perché anche il tifo di Napoli si è riavvicinato con amore e il supporto dei napoletani fin qui è stato sempre eccezionale. Come va la squadra va anche il tifo, ma per loro mi sento di voler spendere anche una parola in più. Da qui in avanti mi aspetto una grande spinta da parte del pubblico».

Fonte: Il Mattino