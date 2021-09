Il CtS in queste ore doveva prendere una decisione sulla questione capienza negli stadi. L’ufficialità è arrivata in questi minuti, si passa dal 50% al 75% che i tifosi potranno frequentare le rispettive strutture. Per quanto riguarda i teatri invece si passerà al 50%. Il tutto visto i dati delle regioni che quasi tutti sono in zona bianca.

Fonte: gianlucadimarzio.com