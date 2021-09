Spalletti ai voti: Mattino e Cds quasi d’accordo

I due quotidiani quasi vicini alla valutazione numerica

7,5 Spalletti (Mattino)

Per la mole di gioco che gli azzurri creano, il suo Napoli appare come il principe della favole che perde troppo tempo a specchiarsi e molto meno a essere concreto. Troppi tic e tac in fase offensiva, quando a volte c’è da guardare la porta e tirare. Per il resto vince la sesta gara diversa in sei gare, perché in questa ha letteralmente stracciato gli avversari come mai fino ad adesso. Senza mai un momento di batticuore.

Spalletti 7 (CdS) – Sesta vittoria consecutiva e Napoli ancora primo. Da solo e imbattuto. I numeri basterebbero, certo, ma la sua è una squadra che regala il senso della superiorità e della consapevolezza ogni volta di più. Difficile nascondersi: la candidatura allo scudetto regge, eccome.