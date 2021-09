Serie A/ Venezia-Torino 0-0 (1T): Venezia pericoloso, Toro macchinoso!

Questa sera alle 20:45, va in scena il match Venezia-Torino, valido per la sesta giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 13esimo, Okereke calcia di sinistro sfiorando il palo. Al 17esimo, Crnigoj va via sulla destra e crossa per Okereke che di testa sfiora la traversa. Al 22esimo, Sanabria stoppa e calcia al volo, sfera di poco alta. Al 25esimo, viene annullato un goal al Venezia per fuorigioco di Johnsen. Al 38esimo, il Venezia è costretto a sostituire Vacca per infortunio, al suo posto Ampadu. Al 39esimo, ci prova Linetty con il mancino, Maenpaa blocca facilmente. Dopo 1 minuto di recupero è terminato il primo tempo!

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Vacca ( 38′ Ampadu ), Busio, Crnigoj; Kyine, Okereke, Johnsen. All.: Zanetti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: Juric.

Ammonizioni: 43′ Pobega (T)

Marcatori: