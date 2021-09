Piotr Zielinski: “Lo scudetto? E’ un sogno mio e di tutto il Napoli”

C’è è una Napoli, la città, che è rimasta ipnotizzata da Spalletti, e poi c’è un Napoli, la squadra, che del suo allenatore è «innamorato»: sei vittorie, quindi diciotto punti, per la terza volta consecutiva senza subire gol e dentro ogni partite, soluzioni nuove che lasciano il segno in chiunque, Zielinski compreso. «Spalletti è un grande, ci ha dato certezze e ci ha messo in condizione di imporre il nostro gioco. Io sono soddisfatto, perché dopo l’infortunio comincio a sentirmi meglio, ed è chiaro che lo scudetto rappresenti per me, ma per tutti, un sogno. Ci penso spesso».

Fonte: A. Giordano (CdS)