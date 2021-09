Pioggia di critiche su Mazzarri da parte dei tifosi sardi dopo Napoli-Cagliari

Il Cagliari di Mazzarri è stato battuto dal Napoli di Spalletti ieri sera al Maradona, sia in termini di gol, che di gioco. Una pioggia di critiche da parte dei tifosi sardi si è abbattuta su Walter Mazzarri, dopo la gara, reo, secondo loro di aver giocato in maniera troppo difensiva. Sul web sono tanti i commenti che girano, come ad esempio, “Perché non ha schierato due portieri?”, “Mazzarri è contento, ma se perdi di poco quanti punti ci danno?”, “Era così impossibile giocarsela e fare un tiro in porta?“.