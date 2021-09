Osimhen sovrasta la difesa del Cagliari: il nigeriano è irresistibile

Il gol di Osimhen è da manuale, il Napoli con tre passaggi arriva in porta: Anguissa lancia in verticale, Zielinski scatta e si porta la palla avanti e serve un assist al bacio per il centravanti nigeriano che va a ricevere sul primo palo e gira in porta di forza e precisione. La sesta rete nelle ultime quattro partite tra campionato e Europa League, la prima stagionale al Maradona. Irresistibile l’attaccante nigeriano che viene cercato con l’imbucata in verticale e sfiora un altro gol nel primo tempo incrociando troppo il diagonale. Victor ancora più devastante nel secondo tempo: s’invola palla al piede con una grande progressione impegnando nella parata a terra Cragno e poi facendo sempre tutto da solo si guadagna il rigore messo giù da Godin, penalty trasformato da Insigne che torna al gol dopo il rigore realizzato nella partita di esordio contro il Venezia. Fonte: Il Mattino.