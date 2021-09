Osimhen, lo chiamano centravanti, il Napoli lo chiama dominio

l Napoli si è limitato a ripassare per sé la lezione, dimostrando di avere già imparato, ma di non voler strafare: corto, lungo, giro palla, un possesso bulgaro (68,3%). Ha preferito non alzare il ritmo, amministrandosi, quasi “proteggendo” se stesso per evitare di andare in acido lattico: da Fabian (delizioso) ad Anguissa (elettrico), poi a campo largo su Politano o su Insigne, oppure su Zielinski, per alimentare Osimhen. Ed il nigeriano ci pensa, andando in gol

non solo Ounas e Petagna o Elmas e Lozano, ma pure, nel finale, il rientro di Demme, un’opzione in più per affrontare il tour de force. Il viaggio del Napoli nel sogno, che la sesta vittoria consecutiva alimenta, continua, quello del Cagliari dovrà pur iniziare.