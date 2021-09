Nella ripresa Spalletti cambia ma il ritmo resta alto

Spalletti inserisce Elmas e Lozano al posto di Zielinski e Politano il ritmo resta alto e gli azzurri continuano a giocare benissimo a uno-due tocchi, un’azione in linea porta al tiro dal limite Anguissa che finisce fuori di un soffio. Poi tocca a Petagna e Ounas a posto degli applauditissimi Osimhen e Insigne. E a tre minuti dalla fine ritorna Demme, dopo l’infortunio nell’amichevole di fine luglio a Dimaro contro la Pro Vercelli: un’altra pedina che potrà tornare preziosa, in attesa del rientro in campo di Mertens, tornato ieri in panchina. Tutti utili, tutti funzionali, tutti positivi nel Napoli di Spalletti che gioca a memoria e si conferma al primo posto in classifica con pieno merito.