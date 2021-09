L’incontentabile Spalletti: “Dobbiamo chiudere prima certe gare”

Ma Spalletti, nel suo condominio, quello nel quale ci sono altre sei concorrenti per lo scudetto o per la Champions, si è sistemato in terrazzo: si gode il panorama, sapendo che però… «Dobbiamo essere bravi a crescere, abbiamo potenzialità e qualità. Magari dobbiamo chiuderle prima certe gare: con il Cagliari siamo stati bravi, abbiamo gestito senza mai andare in affanno. Ma bisogna essere applicati, perché tanto ci saranno squadre che faranno molti punti. Ma noi sappiamo dove vogliamo andare». Gli è chiarissimo il percorso, che devono aver intravisto anche i suoi calciatori: «Qui c’è un gruppo che sente l’importanza della maglia e a questo Napoli ha aggiunto qualcosa Anguissa, che ci ha completato. Ho una squadra di talento, io che non ne ho mai avuto da calciatore…». I messaggi diretti valgono più di quelli subliminali.

Fonte: A. Giordano (CdS)