La SSC Napoli – “Ancora la zampata della pantera manda in cielo l’urlo del Maradona”

“6 bellissimo! Il Napoli vince la sesta partita consecutiva in campionato, supera il Cagliari per 2-0 in un match dominato, senza storia. All’insegna del 6 anche Victor Osimhen che segna la sua sesta rete in 15 giorni tra coppa e campionato. Ancora la zampata della pantera dopo una decina di minuti manda in cielo l’urlo del Maradona. E’ il primo gol di Victor in casa quest’anno. Super Osimhen griffa anche il bis. Poco prima dell’ora il bomber azzurro entra di prepotenza in area e viene steso da Godin: rigore netto. Lorenzo Insigne dal dischetto infila il 2-0 e festeggia la maglia delle 400 presenze in azzurro ricevuta oggi prima del match. Napoli che viaggia da oltre un mese a velocità di crociera. Si ricomincia giovedì in Europa League con lo Spartak Mosca. Ma per ora gli azzurri si godono l’attico del campionato. 6 Bellissimo!”