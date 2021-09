In attacco il Cds non trova altro che top calciatori, queste le valutazioni

Così vota il Corriere dello sport:

Politano 6,5

Caceres lo prende alto e lo aggredisce, ma mica si sfalda. Prezioso in fase difensiva.

Osimhen 7,5

Sesto gol di fila in 11 giorni e 4 partite: in Europa, a settembre, soltanto Benzema ha segnato come lui (5 per Haaland e Nkunku). E ancora: guadagna il rigore, fa ammattire chiunque debba marcarlo o inseguirlo – missione impossibile – e svaria e pressa sull’intero fronte con energia sovrumana. Questo ragazzo è un fuoco indomabile: e il Maradona canta tutto per lui.

Insigne 7

Il capitano cavalca nella storia dopo una partita piena di concretezza nella regia offensiva. Perfetta l’esecuzione del rigore, il quarto infilato al Cagliari in carriera (piccolo record): 111 i suoi gol con il Napoli in tutte le competizioni, a quattro passi da Diego.