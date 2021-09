Il “padrone” Anguissa esalta Fabian, Piotr e tutto il Maradona!

E mentre, a centrocampo, Fabian manovra con eleganza, Anguissa ne è padrone. Conquista palloni su palloni, li porta avanti con efficacia, non molla di un centimetro e mette anche tanta qualità, come in occasione del lancio a Zielinski nell’azione del primo gol conclusa nel migliore dei modi da Osimhen. Un innesto fondamentale nello scacchiere tattico di Spalletti, la pedina giusta che ha reso il reparto centrale ancora più solido. Un trascinatore che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Maradona, ogni volta che aveva palla il camerunense veniva spinto dal pubblico e con un tiro dal limite ha sfiorato anche il gol. Partita di grande sostanza, tatticamente perfetta: la sua presenza esalta ancora di più le qualità di Fabian Ruiz da regista più basso e di Zielinski che si lancia negli spazi in verticale diventando devastante. Un pilastro, Anguissa ci ha messo un attimo ad entrare nei meccanismi di squadra, fondamentale sia in impostazione che nel recupero dei palloni, già un leader di questo Napoli.

Il Mattino