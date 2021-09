Il centrocampo: Eleganza ed intelligenza, la mediana è padrona di casa

Padroni della mediana, padroni del centrocampo. Sarà l’innesto di Anguissa, sarà un Fabian rivitalizzato da Spalletti, ma il Napoli manovra, recupera e gestisce palla come meglio non potrebbe. Interpreti oltre le righe, geometrie e personalità: il tutto in un unico terzetto. Il CdS vota così il reparto:

Anguissa 7,5

Il padrone di casa. Domina in lungo e in largo e coniuga l’interdizione alle giocate di qualità: recupera, dribbla, strappa, sfiora il gol e lancia Zielinski verso la gloria dell’assist. Strano che la Premier l’abbia lasciato andare.

Fabian 7

Detta i tempi con eleganza e intelligenza: la presenza di Anguissa, una specie di guardia del corpo, lo ha liberato.

Zielinski 6,5

Lesto e delicato nella confezione di un pallone d’oro per Osi-gol. In crescita, come da progetto di Spalletti: ha chiavi tattiche e piedi troppo importanti, lui.