Antonio Corbo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “La tifoseria sta diventando più consapevole per la forza della squadra. Non è il momento di sognare né quello di compiacersi. Si vede un Napoli sempre dominante, soprattutto è la squadra dell’anno scorso e questo dimostra che sono stati commessi degli errori molto gravi sfociati poi nella partita flop contro il Verona.

Mazzarri? Una volta per spiegare un risultato deludente mise in mezzo la pioggia. Il Cagliari ieri ha giocato sottoritmo e la squadra va rianimata, ci vorrà un grosso lavoro per mettere in sicurezza il Cagliari. Sacchi in una recente intervista ha parlato di tante cose e mi ha molto sorpreso e non divertito, sosteneva di voler dimostrare che il Milan avesse vinto contro il Napoli di Maradona perché prevalse il gioco sul grande campione. Questa è una sua teoria, credo che la verità sia a metà strada. L’Argentina vinse il Mondiale con Maradona anche perché l’allenatore gli mise attorno giocatori pronti a sacrificarsi per lui.

In cosa il Napoli è ancora migliorabile? Credo che la squadra sia perfettamente in linea con un campionato che può concludersi con un risultato importante. Quelli che vincono il campionato non si esprimono sempre al massimo. Il Napoli sta andando anche fortissimo con gli ascolti, il tema azzurro li eleva. Il Napoli incuriosisce e attrae anche fuori da Napoli. Vince con tanta rispettabile autorevolezza, va tutto bene e vedo una massima regolarità anche negli errori, ben distribuiti e che quindi non creano sospetti.

De Laurentiis su DAZN? Dovrebbe essere il primo a lamentarsi dei disservizi. Il fatto che si sia battuto per DAZN lo considero un incidente di percorso, questa cosa va a danno dei tifosi. Consiglio al presidente del Napoli – che al momento gode di meritato riconoscimento – di prendere le difese degli utenti”.