Capienza stadi 100%? Si decide oggi. Le parole del Dottor Ciciliano

Il Comitato tecnico scientifico di cui è uno dei membri sarà chiamato oggi a valutare la possibilità di ampliare le capienze di cinema e teatri. Si va verso il 75-80 per cento come richiesto dal ministero della Cultura Per gli stadi invece si chiede una riapertura al 100 per cento. Arriverà?

«Il discorso lì è un po’ diverso perché se è vero che gli eventi si tengono all’aperto lo è anche che coinvolgono migliaia di persone. E in tutta onestà, dato anche che alcune società hanno frainteso l’indicazione del riempimento al 50 per cento chiudendo una porzione dello stadio e concentrando i tifosi in curva piuttosto che spalmarli su tutti gli spalti, non penso si arrivi al 100 per cento».



Il compromesso sarebbero i due terzi o i tre quarti della capacità di riempimento allora.

«Con Green pass, mascherine e controlli adeguati potrebbe essere la chiave».

Fonte: Il Mattino