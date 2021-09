Braida, ex ds Milan: “Gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi”

Ariedo Braida, direttore sportivo della Cremonese ed ex Milan e Barcellona, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club”, su 1 Station Radio. “Il Napoli sta facendo cose importanti. Hanno Osimhen, il quale è tra i primi cinque attaccanti più forte d’Europa. Quest’anno fa sempre gol, ed è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, Atalanta e Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. È vero che la squadra di Spalletti ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più. Vlahovic? Ha un fisico incredibile, fa reparto da solo. In giro ci sono pochi attaccanti così, insieme ad Osimhen è il migliore in Serie A. I top club esteri lo cercheranno, soprattutto in Premier. Cremonese? Speriamo di restare più in alto possibile, ma la B è molto difficile, cambia fisionomia ogni settimana. Il nostro obiettivo è arrivare ai play-off. Perché ho scelto la Cremonese dopo essere stato al Milan e al Barcellona? È una sfida, ci vuole sempre grande umiltà perché in giro può esserci qualcuno più bravo di te. Io ho portato la mia esperienza, il presidente, l’allenatore e i giocatori hanno fatto il resto. Gattuso al Parma? Non sono questioni che mi appartengono. Quando portai Rino in rossonero nessuno era d’accordo, pensavano non fosse da Milan e invece è rimasto per 12 anni”.