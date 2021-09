Il Napoli batte per 2-0 il Cagliari e anche se non ha segnato c’è lo zampino di Piotr Zielinski con il cross per la rete di Osimhen. A fine gara il polacco aveva la borsa del ghiaccio sul ginocchio e a fine gara ne ha parlato ai microfoni di Dazn: «Sto bene e sto migliorando la condizione, ho preso a Leicester una botta alla caviglia che si gonfiò tanto e ancora non è al top».

Fonte: Il Mattino