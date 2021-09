Walter Mazzarri (all. Cagliari): “Ottima partita difensiva contro un Napoli che è una macchina da guerra”

Il Cagliari esce sconfitto per 2-0 c0ntro il Napoli, dove hanno retto nella fase difensiva, ma non creando palle gol per impensierire gli azzurri. Ai microfoni di Dazn le parole di mister Mazzarri. “La partita di questa sera? E’ stata un’ottima gara difensiva, contro un Napoli che sta in una forma strepitosa, è una macchina da guerra, ma abbiamo retto l’urto. Il primo tempo, senza il gol di Osimhen, dove abbiamo sbagliato la marcatura, poteva finire 0-0. Nella ripresa stavamo reggendo l’urto, poi abbiamo commesso l’errore del calcio di rigore. Di solito gli azzurri creano una media di sei occasioni da gol a partita, mentre la nostra partita è stata attenta. Forse c’è mancata la lucidità nell’ultimo passaggio, però rispetto all’Empoli, dove abbiamo sbagliato completamente la gara. Se contate le palle gol pulite abbiamo fatto una partita attenta e quindi siamo sulla strada giusta”.

La Redazione