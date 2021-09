UFFICIALE – Ridotta la squalifica al presidente del Pomigliano femminile

In attesa di scendere in campo questo pomeriggio alle ore 14,30 a Bogliasco contro la Sampdoria, il Pomigliano femminile, riceve una buona notizia dal Giudice Sportivo. Il presidente del club Raffaele Pipola gli è stata ridotta la squalifica da un anno, ad un inibizione fino al 15 Dicembre 2021. Inoltre un ammenda alla società di 2 mila euro. Il patron del Pomigliano era stato “punito” per aver insultato nell’intervallo del match casalingo contro l’Empoli Ladies sui due rigori concessi alla squadra toscana. Il club campano ha sempre creduto nella giustizia sportiva, dove non si è riscontrata alcuna “violenza” del signor Pipola. Ora la palla passa al campo e si attende anche il debutto del nuovo allenatore Mimmo Panico contro le liguri allenate da Antonio Cincotta.

Fonte: figc.it