Sulle “false partenze”, Sarri dice no: “Napoli e Lazio, due cose diverse”

La partenza un po’ a rilento della Lazio di Maurizio Sarri ha fatto scattare, inevitabile, il paragone con quanto avvenuto in precedenza a Napoli. L’attuale tecnico laziale, però, in conferenza, non ha dato seguito all’ argomento quando gli è stato chiesto: “Guardare le esperienze passate e pensare che si possano ripetere è un errore. Le squadre hanno caratteristiche diverse, non hanno le stesse evoluzioni. Spero che la scintilla scatti stasera, domani può essere già tardi”, le sue parole alla vigilia del derby di Roma.