Squadra che vince non si cambia! E Spalletti pare d’accordo…

I vecchi saggi del calcio lo sentenziano da sempre: squadra che vince non si cambia. Sembra pensarla così anche Luciano Spalletti che, in vista della imminente gara del Maradona, stasera alle 20.45, conferma gli undici che hanno battuto la Sampdoria, con l’unica eccezione di Politano dal primo minuto in luogo di Lozano. In attesa di confrontarla con la formazione ufficiale, Sky, in base alle osservazioni effettuate, gli undici azzurri li mette in campo così:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.