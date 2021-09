Si cambia alla destra di Osimhen, in difesa ancora Rrahmani

“Intorno a Osimhen, sistematicamente, qualcosa cambia, esclusivamente a destra, perché a sinistra c’è un padrone che si chiama Insigne: l’alternanza nella quale Spalletti si rifugia viene riproposta in serata contro il Cagliari e stavolta, come da indirizzo, Politano si prenderà la fascia e Lozano si accomoderà in panchina”. Così scrive il CdS. In vista della gara serale al Maradona, infatti, dovrebbe essere l’ex interista titolare sulla fascia destra. In difesa, oltre ai titolari fissi, Mario Rui, Di Lorenzo e Koulibaly, sempre per il quotidiano, Spalletti dovrebbe confermare Rrahmani, nonostante il buon secondo tempo di Manolas contro la Samp, mentre a centrocampo Zielinski, Fabian e Anguissa. In panchina tornano Mertens e Demme.