SETTORE GIOVANILE – “Manita” a Lecce per il Napoli Under 15. Successo esterno dell’Under 17

Esordio in campionato da parte del Napoli Under 15 di Sorano in campionato, avversario il Lecce. Gli azzurrini iniziano con il piede giusto sbloccano la gara con Sorrentino. Il raddoppio è realizzato da Distratto Donato che sfrutta al meglio l’assist di Cimmaruta. Il terzo gol è su calcio di rigore trasformato da Sorrentino che ad inizio ripresa realizza la tripletta personale. I salentini accorciano le distanze con Ligorio, mentre la quinta rete è di Giglio per l’1-5 finale. Si riscatta dalla sconfitta nel derby contro il Benevento l’Under 17 che vince a Perugia, decide Ruggiero.

La Redazione