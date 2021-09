SERIE D – Nocerina-Francavilla 2-1, primo gol in campionato per Ciro Palmieri

Questo pomeriggio c’è stato l’esordio casalingo nel campionato di serie D per la Nocerina contro il Francavilla e per i campani arriva un successo davvero prezioso per la classifica. Per i rossoneri sblocca il match l’ex Napoli Primavera Ciro Palmieri. Gli ospiti pareggiano con Nolè, la Nocerina realizza il gol dei tre punti realizzato da Talamo.

NOCERINA: Pitarresi; Rizzo, Cason, Garofalo; Menichino, Vecchione, Donnarumma, Esposito; Mancino, Talamo, Simonetti, Palmieri. A disp: Al Tumi, Fresa , Sellitti, Bruno, Chietti, Strazzullo, Mancino, Saporito, De Martino All. Cavallaro

FRANCAVILLA: Prisco, Di Ronza, Vaughn, Ganci, Ferrante, Russo, Melillo, Cabella, Gentile, Nolè, Polichetti. A disp. Daniele, Nicolao, Petrucelli, Dopud, Antonacci, Cristallo, Langone, De Marco, Lazic. All. Ragno

ARBITRO: Vogliacco di Bari ASSISTENTI: Patruno e Alessandrino

Fonte: nocerinacalcio1910.it