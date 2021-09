SERIE A – Napoli-Cagliari 2-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo le recenti vittorie contro Udinese e Sampdoria in trasferta, torna davanti alla sua gente e affronta il Cagliari dell’ex Mazzarri. Al primo affondo gli azzurri passano, cross di Zielinski e Osimhen in spaccata batte Cragno. Il match non è semplice, visto che i sardi s chiudono e concedono poco ai padroni di casa. I partenopei cercano ancora la rete, ma la mira del nigeriano e di Fabian Ruiz non è precisa di un soffio. Nella ripresa il Napoli prosegue ad attaccare e raddoppia. Fallo di Godin su Osimhen e Insigne trasforma il rigore. Gli azzurri ci provano ancora con Anguissa, Lozano e Petagna, ma manca la precisione o la fortuna. Ecco le pagella della sfida del “Maradona”.

Top

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese, anche se non impegnato dal Cagliari, conferma di essere un giocatore attento e concentrato. Bene negli interventi e si spinge in avanti. Sempre più “comandante”.

Rrahamani 6,5 – Dopo la botta presa contro la Sampdoria, è tornato in campo contro il Cagliari, ma gioca con semplicità. Chiude bene gli attacchi avversari ed effettua passaggi precisi. Non sarà semplice toglierlo dal campo, però è una risorsa preziosa per Spalletti.

Mario Rui 6,5 – Il laterale portoghese conferma il buon stato di forma. Ottime due diagonali difensive, dove anticipa Nandez e Joao Pedro. Resta attento e concentrato e nella ripresa e cresce il feeling con Insigne.

Anguissa 7 – Se avesse fatto gol, sarebbe stato perfetto, ma davvero è un tutto campista. L’ex di Fulham e Villarreal è la dimostrazione che la fisicità, abbinata alla tecnica, è una miscela vincente. Insomma un’ira di Dio.

Zielinski 6,5 – Mezzo voto in meno per il polacco, per non aver segnato il gol, ma si vede che la sua condizione cresce. Splendido il cross dal fondo dove segna Osimhen. Per il resto sterza e recupera in mezzo al campo. Più gioca e sarà sempre più in simbiosi con la squadra.

Insigne 6,5 – Il capitano del Napoli, non certo la serata più prolifica ha la freddezza di segnare un rigore che vale tanto per se e per la squadra. Dopo la rete cresce la condizione e gioca più libero mentalmente.

Osimhen 7 – Il bomber nigeriano, si è sbloccato e anche stasera è stato un incubo per Godin. Il vantaggi è da centravanti vero, vince tutti i duelli aerei e fa salire la squadra. Si procura il rigore con una sterzata strepitosa. Con questa condizione è difficile fermarlo anche per gente d’esperienza.

A cura di Alessandro Sacco