Serie A 6°giornata, Lazio – Roma :Sarri si aggiudica il derby, emozioni e gol!

Serie A 6°giornata, Lazio – Roma :

Avvio super per i biancocelesti nel derby che trovano subito il gol con Milinkovic Savic che su assist di Felipe Anderson, manda la palla sotto la traversa. Ancora gli uomini di Sarri avanti che firmano il raddoppio con Pedro, dopo contropiede, che facile segna sotto porta. I giallorossi si fanno vedere in due occasioni ravvicinate. Prima con Veretout il cui tiro è mandato in corner da Reina. Poco dopo Zaniolo di testa prende il palo. Sul finire di primo tempo la Roma accorcia con Ibanez che di testa insacca il tiro dal corner. Nella ripresa la Lazio firma la terza rete. Immobile scatta sugli sviluppi di un contropiede, alza la testa e serve Felipe Anderson che facile segna a porta vuota. Pochi minuti dopo i giallorossi accorciano. Dopo intervento Var viene assegnato un calcio di rigore. Veretout dal dischetto batte Reina, anche se quest ultimo aveva intuito l’ angolo basso. Zaniolo cerca con una grande conclusione la rete del pari, ma trova avanti un grande Reina che di tuffo in volo gli nega il gol. La Lazio prova a chiudere il match prima con Immobile e poi con Akpa Akpro, ma trovano un Rui Patricio attento che ferma tutto. I biancocelesti tengono duro e portano a casa la vittoria, regalando a mister Sarri la sua prima vittoria nel derby della capitale.

Tabellino

RETI: 10′ Milinkovic; 19′ Pedro; 41′ Ibanez; 63′ Felipe Anderson; 69′ Veretout (R); LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (’60 Cataldi), Luis Alberto (’66 Akpa Akpro); Felipe Anderson, Immobile (’89 Muriqi), Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, Akpa Akpro, Basic, Escalante, Cataldi, Raul Moro, Romero, Muriqi. All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (82’Smalling) , Mancini, Ibanez, Vina (’82 Zalewski); Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy (’66 Shomurodov); Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

All. Mourinho.

AMMONITI: Rui Patricio; Leiva; Cristante; Vina; Mourinho;