Domenica di campionato per la Primavera 1 dove ha visto la conferma della Roma che vince in casa contro il Verona per 2-0 e resta al primo posto, dietro il Genoa che espugna il campo del Lecce. Infine pareggio per 1-1 tra la Spal e il Cagliari. Domani pomeriggio sfida casalinga del Napoli di Frustalupi e il Pescara.

Roma-Verona 2-0

Spal-Cagliari 1-1

Lecce-Genoa 0-1

A cura di Alessandro Sacco