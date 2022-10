Piotr Zielinski: “L’assist? Azione studiata su suggerimento di mister Spalletti. Sullo scudetto ci pensiamo tutti”

Il Napoli batte il Cagliari per 2-0 e conferma il primato in classifica, allungando sulle dirette concorrenti. Ai microfoni di Dazn le parole del centrocampista azzurro Piotr Zielinski. “A livello fisico sto meglio, giocando partita dopo partita, so che posso fare sempre meglio. L’assist per Osimhen? Il mister ci ha detto che dovevamo attaccare la profondità, sapendo che il Cagliari giocava così corto in difesa. Sullo scudetto dico che so cosa significa vincerlo a Napoli, ci penso come il resto della squadra. Sul valore della squadra, io sto qui da cinque anni e credo che lo siamo sempre stati, ora giochiamo partita dopo partita per ottenere il massimo e a fine stagione si tireranno le somme”