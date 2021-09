Osimhen, tutti lontano da casa: stasera tocca al Maradona

Tutti in trasferta, ora Osimhen cerca il primo gol stagionale al “Maradona” contro il Cagliari di Mazzarri. Il nigeriano insegue il primo gol davanti ai propri tifosi, al terzo tentativo in questo campionato. 14 le reti messe a segno dal Napoli con dieci marcatori diversi nelle prime cinque partite di campionato. Victor è l’ attaccante centrale, il terminale più avanzato del reparto offensivo, perfettamente a suo agio nel tipo di calcio che propone Spalletti: a sinistra punto fermo Insigne, a destra Politano è favorito su Lozano, stesso discorso per Zielinski su Elmas. Osimhen assicura scatti in profondità, forza fisica nei duelli con i difensori avversari, colpi di testa, una progressione irresistibile quando va via nello spazio: un attaccante completo che sta mettendo in mostra le sue qualità dopo la prima stagione in maglia azzurra caratterizzata dalla lunga assenza per l’infortunio alla spalla che accusò a novembre scorso con la nazionale nigeriana nel match di qualificazioni per la coppa d’Africa contro Sierra Leone. E alla coppa d’Africa che comincerà il 9 gennaio prenderà parte e in quella fase della stagione non potrà scendere in campo con il Napoli in campionato.

Il Mattino