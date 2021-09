Napoli e Spalletti, ne ha parlato Aronica a Il Mattino

Totò Aronica è stato uno dei protagonisti assoluti dell’era Mazzarri (dal 2009 al 2013), conquistando non solo la Coppa Italia del 2012, ma anche la prima storica qualificazione in Champions League nella stagione precedente. Ai microfoni de Il Mattino (Clicca qui per l’intervista integrale) ha risposto anche sul Napoli e Spalletti

Che impressione ha del Napoli?

«Sta dimostrando tutto quello che ha costruito in questi anni. Da Mazzarri, Aronica e Cannavaro si è passati a Osimhen, Albiol e Koulibaly. Insomma, un bel salto in avanti».

E Spalletti?

«Tanti dei meriti della posizione in classifica del Napoli sono suoi. È stato bravissimo a riportare entusiasmo in una piazza che sembrava distrutta dopo quel pareggio col Verona. Ora il Napoli deve continuare su questa scia positiva e penso che Spalletti farà di tutto per vincere e allungare la striscia di successi».