Luciano Spalletti a Dazn: “Titolari o riserve? Chi non si impegna io mi inc….”

Il Napoli batte il Cagliari per 2-0 e consacra il primo posto in classifica, allungando su Inter e Roma. Ai microfoni di Dazn le parole del tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. “Cosa c’è da migliorare? Negli anni passati abbiamo perso, senza contare che è successo anche se in amichevole contro il Benevento. Quando si indossa questa prestigiosa maglia, si deve cercare di fare il meglio, senza dimenticare che possiamo fare meglio sulla trequarti. Sul condominio, tu caro Ferrara hai una casa con vista sull’attico (ride n.d.r.). Noi dobbiamo crescere, anche se stasera si è fatto una buona partita, chiuderla prima sarebbe stato meglio, stare sul pezzo e coscienti di quello che siamo. Anguissa? Lui è un calciatore forte fisicamente e quando rientra negli spogliatoi, parla dei contorni della sua posizione e i comportamenti della squadra avversaria. Ragazzo tenerissimo, è entrato dentro ed ha fatto l’amicizia con tutto il gruppo. In questa squadra chi non si sente titolare, non può farlo dall’inizio e non è affatto una cosa scontata. Chi non lo capisce non può stare in questo gruppo e puntare ad ottenere il massimo, con il fatto anche dei cinque cambi a gara in corso. Apprezzo questo gruppo proprio per questo. Nelle prime giornate non era necessario fare il turnover, per ritrovare la forma migliore. Ora le prossime partite ci vogliono giocatori che si sono allenati bene e non devono avere la puzza sotto al naso. Nella mia vita mi sono fatto il “mazzo” battendo i tecnici più bravi. Ripeto dico alla squadra che se non fanno le cose per bene, io mi incazzo”.

La Redazione