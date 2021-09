Lorenzo Insigne: “La 10 di Maradona? Non si tocca perchè è del nostro idolo”

Il Napoli batte per 2-0 il Cagliari e conferma il primato in solitario in testa alla classifica. Ai microfoni di Dazn le parole del capitano degli azzurri Lorenzo Insigne. “Siamo contenti della vittoria ottenuta contro il Cagliari, sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla, piedi per terra, perchè la strada è ancora lunga. La 10 di Maradona? Non si tocca è del nostro idolo, io ho già la maglia numero 24. Vogliamo proseguire su questa strada, visto che lo scorso anno ci siamo rimasti male per aver mancato il traguardo della Champions. Spalletti e Sarri? Sono due tecnici diversi, il mister che abbiamo lo dobbiamo seguire perchè ha tanta esperienza”.

La Redazione