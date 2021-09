LIVE SERIE A – Napoli-Cagliari (26/09/2021)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Piccinini di Forlì; Ass1: Vivenzi; Ass2: Rossi; IV: Di Martino; VAR: Massa; AVAR: Di Iorio

Questa sera allo stadio “Diego Armando Marasona”, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Cagliari degli ex Mazzarri, Grassi e Pavoletti per la sesta giornata di campionato. Per gli azzurri è l’occasione per conquistare un altro successo e conservare il primato in classifica. Nella lista rientrano: Demme e Mertens, mentre ancora out Ghoulam e Lobotka. I sardi invece c’è voglia di rivalsa dopo la recente sconfitta interna contro l’Empoli. Oltre a Ceten e Faragò, non ci sarà l’attaccante Farias. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione