La Juve ha messo Cavani fra i suoi obiettivi per gennaio

La Juve in campionato sta cercando di risalire in classifica ma pensa già al mercato di gennaio. L’occasione si presenta ghiotta con Cavani scontento, in un Manchester United che lo tiene sempre più in secondo piano dopo l’arrivo di Ronaldo. L’ex attaccante del Napoli vorrebbe andare via per gennaio, ed ha tanti club che aspettano di accaparrarselo, uno su tutti proprio la Juve. Il problema sarebbe l’ingaggio monstre, 10 milioni di euro a stagione, al quale però si potrebbe ovviare spalmando lo stesso con un biennale.