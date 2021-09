Il labiale di Mbappè contro Neymar sta facendo il giro del web

Tuttosport racconta di un retroscena su Mbappè e Neymar, al termine della gara fra PSG e Montpellier. A due minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Psg-Montpellier, Kylian Mbappé e Angel Di Maria lasciano il posto a Mauro Icardi e Julian Draxler. Il 22enne francese raggiunge la panchina e sbotta: la sua frustrazione è tutta per il compagno di squadra Neymar, reo, pare, di non avergli passato il pallone in un’azione precedente. Nello spogliatoio del Psg, la tensione è ormai palpabile: le telecamere dell’emittente locale Canal+ l’hanno ormai immortalata.

Il Psg è già mattatore in Ligue 1 ma questo non sembra bastare a Mbappé, che sfoga la tensione in panchina lamentandosi di Neymar. “Quel clochard non mi passa mai la palla”, è il suo labiale messo in evidenza in un video che ha già fatto il giro del mondo. Il riferimento è a un’azione del secondo tempo, quando O Ney non serve il compagno ma tenta l’azione individuale.

Tuttosport