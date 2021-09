(Formazioni) Napoli-Cagliari, due dubbi per Spalletti. Pavoletti al fianco di Joao Pedro

Questa sera alle ore 20,,45 allo stadio “Maradona”, il Napoli punterà alla vittoria numero sei in campionato, contro il Cagliari in cerca di punti per la salvezza. Il tecnico Luciano Spalletti ha due dubbi di formazione. Il primo è in difesa con Rrahamani che sembra ancora favorito su Manolas. L’altro è Politano-Lozano con il primo in leggero vantaggio sul messicano. Per il resto probabilmente saranno convocati: Demme e Mertens. Per i sardi invece il modulo sarà 4-4-2 con Dalbert come terzino e Lykogiannis esterno di centrocampo. In avanti Pavoletti al fianco di Joao Pedro. Out in extremis anche la punta Farias.

Fonte: CdS