F1 – Vittoria numero 100 per Hamilton. Che gare di Verstappen e del ferrarista Sainz

Il G.p. di Sochi è stato davvero incredibile, dove ogni pronostico è stato ribaltato, in testa e in coda. Dopo il semaforo verde Sainz supera Norris e prova la fuga. Problema di gomme che hanno frenato lo spagnolo. Nel frattempo splendido recupero nelle retrovie per Leclerc e di Verstappen. Nel finale di gara succede di tutto, Hamilton supera tutti e conquista la vittoria numero 100, Verstappen chiude al secondo posto e Sainz con la fermata ai box chiude sul podio. Peccato per Leclerc, ma è stato protagonista di una prima parte di gara pazzesca, frenato nel finale solo dalle gomme.

La Redazione