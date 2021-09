E. Cammaroto: “Il piano del Napoli in vista della Coppa d’Africa e del match contro la Juventus”

Il Napoli questa sera punterà al sesto successo di fila, in casa contro il Cagliari, ma nel frattempo si pensa anche alla Coppa d’Africa che si giocherà a Gennaio. a Napolimagazine.com le parole di Emanuele Cammaroto. “Anguissa? Il centrocampista proveniente dal Fulham, era la pedina he serviva al Napoli e si sta rivelando un acquisto indovinato. Il Napoli per questo potrebbe dilazionare il pagamento in due o tre rate con la società inglese. La Coppa d’Africa? La strada verso il tricolore avrebbe questo ostacolo, visto che la Juventus al momento arranca e le milanesi vanno a corrente alternata. L’idea del club di De Laurentiis sarebbe di anticipare la sfida contro i bianconeri il 5 Gennaio, per poi far partire il giorno successivo i giocatori. Si lavorerà di diplomazia con le varie nazionali per trovare un’intesa di massima”.

La Redazione