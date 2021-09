Derby della Capitale – Lazio/Roma (ore18 Dazn). Il Cds dà la sue due formazioni

ULTIME LAZIO

Anche Lotito a Formello Leiva c’è, Lazzari favorito

ROMA – Se Sarri ha provato ad avvicinarsi al derby conservando l’abitudine del ritiro facoltativo, senza caricare di eccessive pressioni la Lazio, Lotito si è presentato a Formello e ha seguito a bordo campo la rifinitura. Succedeva spesso con Inzaghi, è forse la prima volta con il nuovo allenatore. Un segnale tangibile di quanto conti la partita con la Roma in una fase così delicata. Lotito era accanto al fedelissimo Tare e sembra non abbia parlato con la squadra. Sarri ha mischiato le carte come fa abitualmente alla vigilia. Non sembra ci siano dubbi sull’impiego di Leiva. E altrettanto chiara appare l’intenzione di puntare su Milinkovic e Luis Alberto. Akpa Akpro, titolare a Torino, dovrebbe partire dalla panchina. Felipe Anderson e Pedro scorteranno Immobile. Sulla linea difensiva è scontato l’impiego di Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Lazzari dovrebbe prevalere nel ballottaggio con Marusic.

Ultime Roma

Viña ci prova, ballottaggio tra El Shaarawy e Perez

ROMA – Viña prova il recupero in extremis. La leggera distorsione al ginocchio che lo ha fermato nelle ultime partite sembra gestibile: ieri l’uruguaiano si è allenato con il gruppo. Se non ce la fa, è pronto Calafiori che contro l’Udinese aveva targato l’assist decisivo. Ma il grande dubbio riguarda la sostituzione dello squalificato Pellegrini: con Mancini promosso automaticamente capitano, Mourinho deve decidere se cambiare modulo. Ha provato anche la difesa a tre, finora vista solo per qualche minuto a Verona, con Smalling. L’alternativa principale è la conferma del 4-2-3-1, con Mkhitaryan trequartista centrale ed El Shaarawy a sinistra oppure Zaniolo sotto punta e Carles Perez a destra. Ieri però è stata anche una giornata di lutto a Trigoria: è morto il padre di Nicola Zalewski. Mourinho gli ha reso omaggio in conferenza stampa. Mercato: Nzonzi, da mesi fuori rosa, è atterrato in Qatar e potrebbe sistemarsi all’Al Rayyan.

Così in campo secondo il CorrSport