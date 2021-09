Ciccio Romano, ex Napoli: “Io e Anguissa abbiamo caratteristiche diverse”

L’ex calciatore del Napoli, Ciccio Romano, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, in merito all’accostamento fatto con Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli. ”Arrivai ad ottobre dopo la sesta giornata. Vedo delle similitudini ma senza tirare in ballo la scaramanzia o altro, però ne vedo. Io e Anguissa abbiamo caratteristiche diverse, anche se la posizione in campo e l’equilibrio che da al reparto è uguale a quello che facevo io al Napoli. Quando arrivai non fu una cosa automatica inserirmi ma di quella esperienza ricordo una cavalcata importante. L’intuizione che il Napoli ha avuto su Anguissa è simile a quella che i dirigenti azzurri ebbero per me quell’anno.

Napoli da scudetto? Aspettiamo che si arrivi almeno alla decima giornata prima di sbilanciarci e dare giudizi“